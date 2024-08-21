Только суд сможет прекратить деятельность религиозной организации, связанной с РПЦ - Госэтнополитики

Решение о прекращении деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, будет принимать суд в случае отказа выполнить предписание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Источник: Госэтнополитики в Facebook

Дословно: "Принятый закон не запрещает Украинскую православную церковь (УПЦ) как таковую, а предусматривает разрыв ее связей с Русской православной церковью, которая является неотделимой от российского режима и активно способствует военным преступлениям, преступлениям против человечности и другим зверствам, которые Российская Федерация совершает в ходе вооруженной агрессии против Украины".

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Детали: В Госэтнополитики разъяснили, что религиозным организациям, связанным с МП, предоставляется возможность выйти из его состава, соблюдая четко прописанную процедуру.

Там заверили, что решение о вхождении той или иной религиозной организации в состав РПЦ, как и вопрос о прекращении ее деятельности, будет приниматься на основе исследований, проведенных независимыми от государства беспристрастными экспертами.

В частности, Госэтнополитики обеспечивает исследование, которое устанавливает наличие или отсутствие вхождения той или иной религиозной организации в Украине в состав РПЦ.

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В случае, если факт такого вхождения установлен, ГЭСС направляет в эту религиозную организацию соответствующее предписание. Например, если представители религиозной организации входят в руководящие органы РПЦ - ее Синод, Архиерейский Синод, Синодальную комиссию, Межсоборное присутствие.

Предписание будет содержать требование выйти из состава этих органов и предоставить соответствующие доказательства. В таком случае эта религиозная организация не будет подпадать под действие этого закона.

В случае, если религиозная организация откажется выполнить предписание, Госэтнополитики получит право обратиться в суд. "И суд - и только суд, как это должно быть в демократическом обществе, будет решать вопрос о прекращении деятельности этой религиозной организации", - отметили в ГЭСС.

Таким образом, подчеркнули в Госэтнополитики, принятый закон преследует легитимную цель по прекращению подрывной деятельности РПЦ, которая направляется на уничтожение украинской государственности, культуры и идентичности, но устанавливает ее достижение только законом, а не внезаконными методами.

Что предшествовало:

Перед этим Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что после принятия закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций УПЦ МП планирует и в дальнейшем жить как "истинная церковь", а любые попытки ее запретить могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет.

Справка: По данным пресс-службы СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ по материалам спецслужбы открыты уголовные производства в отношении более 100 церковников УПЦ МП, почти 50 из них сообщено о подозрении, а 26 вынесены судебные приговоры.

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