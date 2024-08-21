Один із ворожих "Шахедів" знову залетів у Білорусь, ще один повернувся на "батьківщину" в РФ

В ніч на 21 серпня один із запущених російськими військами дронів-камікадзе залетів на територію Білорусі, а що один – у Бєлгородську область РФ.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "Зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" – у Бєлгороську область".

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Деталі: В ніч на середу Росія випустила по Україні 69 дронів-камікадзе, 50 із них знищила протиповітряна оборони України, 16 ворожих БпЛА було локаційно втрачено, тобто ймовірно вони впали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Що передувало: Білоруський моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" зазначив, що українські ТГ-канали повідомляли, що в районі 8:40 ранку один із дронів-камікадзе типу "Шахед" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України.

Зазначалося, що за попередніми даними, далі БпЛА продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону.

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В ніч на 21 серпня Росія завдала комбінованого повітряного удару по Україні. Сили оборони ліквідували 51 повітряну ціль із 72 запущених ворогом.

Нагадаємо: Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Самопроголошена влада РБ ніяким чином ці факти не коментувала.