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Один из вражеских "Шахедов" снова залетел в Беларусь, еще один вернулся на "родину" в РФ

Валентина РоманенкоСреда, 21 августа 2024, 11:56
Один из вражеских Шахедов снова залетел в Беларусь, еще один вернулся на родину в РФ
дрон типа "шахед". иллюстративное фото getty images

В ночь на 21 августа один из запущенных российскими войсками дронов-камикадзе залетел на территорию Беларуси, а еще один - в Белгородскую область РФ.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БпЛА вернулся "на родину" - в Белгородскую область".

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Детали: В ночь на среду Россия выпустила по Украине 69 дронов-камикадзе, 50 из них уничтожила противовоздушная оборона Украины, 16 вражеских БпЛА были локально потеряны, то есть вероятно они упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия.

Что предшествовало: Белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" отметил, что украинские ТГ-каналы сообщаили, что в районе 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "Шахед" зашел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.

Отмечалось, что по предварительным данным, далее БпЛА продолжил движение на запад вдоль беларусско-украинской границы.

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В ночь на 21 августа Россия нанесла комбинированный воздушный удар по Украине. Силы обороны ликвидировали 51 воздушную цель из 72 запущенных врагом.

Напомним: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Самопровозглашенная власть РБ эти факты не комментировала.

ШахедВоздушные силы ВСУБеларусьРосcия
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