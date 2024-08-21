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Україна відповідальна за нормальне життя на Курщині, яку взяла під контроль – правозахисник

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукСереда, 21 серпня 2024, 12:47
Україна відповідальна за нормальне життя на Курщині, яку взяла під контроль – правозахисник
Роман Мартиновський. Фото УП

Відколи Україна встановила контроль над частиною території Російської Федерації, вона мусить нести відповідальність за нормальну життєдіяльність місцевого населення.

Джерело: правозахисник і співзасновник Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський в інтервʼю "Українській правді"

Пряма мова Мартиновського: "Україна не отримає покарання за те, що ЗСУ зайшли на територію Росії. Ми маємо право на самозахист. Це повністю відповідає статуту ООН. Фактично для нас нічого не змінюється. Тільки додається серйозна проблема – Україні доведеться виконувати зобов'язання держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права".

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Деталі: За його словами, як тільки Україна встановила контроль над частиною території Росії, то має нести відповідальність за нормальну життєдіяльність місцевого населення, зокрема забезпечення харчуванням, медичною допомогою, іншими соціальними послугами.  

Пряма мова Мартиновського: "І, як дивно це не звучало би, але ми маємо поважати законодавство РФ, яке діє на цій території. Ми не можемо просто прийти і сказати: "Тепер тут ваше право не діє. Все буде по-нашому".

Деталі: Правозахисник підкреслив, що українська влада має зробити все, щоб на захопленій території РФ продовжувала функціонувати медична система. Він уточнив, якщо частина місцевих лікарів втекли або відмовляються виконувати свої обов'язки, Україна має привезти туди свої медиків. Але в такому випадку потрібно чітко визначити терміни їхньої роботи, наприклад, 3–6 місяців. Вони не мають перебувати на окупованих територіях постійно, бо це матиме ознаки колонізації. 

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Також Мартиновський додав, що українська влада повинна забезпечити дотримання правопорядку – запустити на окупованих територіях власні правоохоронну і судову системи. 

Пряма мова правозахисника: "Ми без проблем можемо привезти в РФ свою поліцію. Але з судами не все так просто. Україна не має права перемістити з РФ ймовірного злочинця, наприклад, до суду в Сумській області, тому що це вважатиметься депортацією.

Окупована територія наразі невелика, в принципі, достатньо одного районного суду. Але виникає питання, що робити з переглядом судових рішень? Щоб забезпечити право громадян на апеляційне оскарження, треба створювати ще й апеляційний суд. А далі питання: що робити з касацією? Якщо ми не закриємо всі ці ланки, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) може вирішити, що Україна займається дискримінацією громадян на окупованих територіях".

Деталі: Мартиновський зазначив, що Україну можуть притягнути до відповідальності Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини і Міжнародний суд ООН у разі порушення конвенцій, ратифікованих українською державою і Росією.

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