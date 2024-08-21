Украина ответственна за нормальную жизнь на Курщине, которую взяла под контроль – правозащитник

С тех пор как Украина установила контроль над частью территории Российской Федерации, она должна нести ответственность за нормальную жизнедеятельность местного населения.

Источник: правозащитник и соучредитель Регионального центра прав человека Роман Мартыновский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Мартыновского: "Украина не получит наказания за то, что ВСУ зашли на территорию России. Мы имеем право на самозащиту. Это полностью соответствует уставу ООН. Фактически для нас ничего не меняется. Только добавляется серьезная проблема – Украине придется выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

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Детали: По его словам, как только Украина установила контроль над частью территории России, то должна нести ответственность за нормальную жизнедеятельность местного населения, в частности обеспечение питанием, медицинской помощью, другими социальными услугами.

Прямая речь Мартыновского: "И, как странно это не звучало бы, но мы должны уважать законодательство РФ, которое действует на этой территории. Мы не можем просто прийти и сказать: "Теперь здесь ваше право не действует. Все будет по-нашему".

Детали: Правозащитник подчеркнул, что украинская власть должна сделать все, чтобы на захваченной территории РФ продолжала функционировать медицинская система. Он уточнил, если часть местных врачей сбежали или отказываются выполнять свои обязанности, Украина должна привезти туда свои медиков. Но в таком случае нужно четко определить сроки их работы, например, 3-6 месяцев. Они не должны находиться на оккупированных территориях постоянно, потому что это будет иметь признаки колонизации.

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Также Мартыновский добавил, что украинская власть должна обеспечить соблюдение правопорядка – запустить на оккупированных территориях собственные правоохранительную и судебную системы.

Прямая речь правозащитника: "Мы без проблем можем привезти в РФ свою полицию. Но с судами не все так просто. Украина не имеет права переместить из РФ вероятного преступника, например, в суд в Сумской области, потому что это будет считаться депортацией.

Оккупированная территория пока небольшая, в принципе, достаточно одного районного суда. Но возникает вопрос, что делать с пересмотром судебных решений? Чтобы обеспечить право граждан на апелляционное обжалование, надо создавать еще и апелляционный суд. А дальше вопрос: что делать с кассацией? Если мы не закроем все эти звенья, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может решить, что Украина занимается дискриминацией граждан на оккупированных территориях".

Детали: Мартыновский отметил, что Украину могут привлечь к ответственности Европейский суд по правам человека, Комитет ООН по правам человека и Международный суд ООН в случае нарушения конвенций, ратифицированных украинским государством и Россией.

Предыстория:

Силы обороны Украины 6 августа начали рейд на Курщину Российской Федерации.

По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

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