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У Раді пояснюють: Якщо Онуфрій просто вийде із Синоду РПЦ, для УПЦ МП цього недостатньо

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 19:15
У Раді пояснюють: Якщо Онуфрій просто вийде із Синоду РПЦ, для УПЦ МП цього недостатньо
Онуфрій. фото УПЦ МП

Виходу предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія із Синоду Російської православної церкви недостатньо для виконання закону, каже голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Джерело: нардеп "Слуги народу" Потураєв журналістам у середу в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вони мають зробити комплекс дій, які доведуть зокрема документально, що вони більше не частина РПЦ. Якщо Онуфрій вийде із Синоду, а все інше залишиться без змін - це нічого не змінить".

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Деталі: Потураєв наголосив, що абсолютно недостатньо, щоб священики УПЦ МП вийшли із Синоду РПЦ без виконання низки інших умов, які передбачає ухвалений закон.

У свою чергу голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський наголосив, що в законі чітко прописано ознаки афілійованості з РПЦ, яких релігійні організації мають позбутися.

В законі обумовлено те, що якщо УПЦ МП здійснить дії, спрямовані на розрив з РПЦ (вихід із усіх структур тощо), Україна буде орієнтуватися на ці дії, а не подальші заяви РПЦ.

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