В Раде объясняют: Если Онуфрий просто выйдет из Синода РПЦ, для УПЦ МП этого недостаточно
Выхода предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия из Синода Русской православной церкви недостаточно для выполнения закона, говорит председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
Источник: нардеп "Слуги народа" Потураев журналистам в среду в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Они (УПЦ МП –ред.) должны осуществить комплекс действий, которые докажут в частности документально, что они больше не часть РПЦ. Если Онуфрий выйдет из Синода, а все остальное останется без изменений - это ничего не изменит".
Детали: Потураев отметил, что совершенно недостаточно, чтобы священники УПЦ МП вышли из Синода РПЦ без выполнения ряда других условий, которые предусматривает принятый закон.
В свою очередь глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский отметил, что в законе четко прописаны признаки аффилированности с РПЦ, от которых религиозные организации должны избавиться.
В законе оговорено, что если УПЦ МП осуществит действия, направленные на разрыв с РПЦ (выход из всех структур и т.д.), Украина будет ориентироваться на эти действия, а не на дальнейшие заявления РПЦ.
Предыстория:
- 20 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью.
- В УПЦ МП заявили, что планируют и в дальнейшем жить как "истинная церковь", а любые попытки ее запретить, мол, могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет.