Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами, Минск отреагировал

Посольство Беларуси в столице Армении Ереване забросали помидорами и яйцами. В связи с этим временного поверенного в делах Армении вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси.

Источник: армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда"

Детали: Акцию под посольством Беларуси устроили представители партии "За Республику" в связи с фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что армяне "не нужны никому кроме нас" в контексте, что Армения начала разворот на Запад, однако европейские государства на самом деле не заинтересованы строить партнерство с Арменией.

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Активисты пришли с лозунгом "Прочь из Армении" и забросали здание яйцами, помидорами и картофелем.

Лидер партии Арман Бабаянян призвал объявить всех сотрудников белорусского посольства персонами нон грата и дать им 72 часа на то, чтобы уехать из Армении.

На акции также выразили уверенность в том, что Лукашенко сделал такие оскорбительные заявления по указанию Кремля.

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Официальный Минск после этого вызвал на разговор временного поверенного в делах Армении в Беларуси, ему выразили возмущение в связи с тем, что правоохранители не защитили здание дипломатической миссии.

Официальный Ереван перед этим никак не отреагировал на слова Александра Лукашенко.

Как известно, отношения между Беларусью и Арменией напряженные уже длительное время и дополнительно обострились в последние месяцы, в частности после упоминания Лукашенко, что он знал о намерениях Азербайджана начать войну против Армении и одобрял их.

Впоследствии Никол Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Лукашенко.

Обе страны отозвали своих послов для консультаций.