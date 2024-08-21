Сухопутні війська показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині
Середа, 21 серпня 2024, 21:33
22-а окрема механізована бригада взяла у полон нову групу російських вояк у Курській області Росії. Серед них є і кадировці.
Джерело: Сухопутні війська України у соцмережах
Деталі: За словами військових, минув ще один день їхніх активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині.
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Бійці опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених росіян, розкладених по дорозі.
Дослівно: "Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 серпня бійці 22 ОМБр показували, як вони беруть у полон російських військових у Курський області РФ.
- До цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.