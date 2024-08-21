Сухопутні війська показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині

22-а окрема механізована бригада взяла у полон нову групу російських вояк у Курській області Росії. Серед них є і кадировці.

Джерело: Сухопутні війська України у соцмережах

Деталі: За словами військових, минув ще один день їхніх активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині.

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Бійці опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених росіян, розкладених по дорозі.

Фото: 22 ОМБр

Дослівно: "Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому".

Шеврони полонених російських солдатів Фото: 22 ОМБр

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