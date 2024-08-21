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Сухопутні війська показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині

Євген КізіловСереда, 21 серпня 2024, 21:33
Сухопутні війська показали нову групу російських полонених, взятих на Курщині
Фото: 22 ОМБр

22-а окрема механізована бригада взяла у полон нову групу російських вояк у Курській області Росії. Серед них є і кадировці.

Джерело: Сухопутні війська України у соцмережах

Деталі: За словами військових, минув ще один день їхніх активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині.

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Бійці опублікували фотографію, на якій можна побачити більше 15 полонених росіян, розкладених по дорозі.

 
Фото: 22 ОМБр

Дослівно: "Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому".

 
Шеврони полонених російських солдатів
Фото: 22 ОМБр

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 серпня бійці 22 ОМБр показували, як вони беруть у полон російських військових у Курський області РФ.
  • До цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.

Курська область Збройні силиполонені
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