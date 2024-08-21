Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сухопутные войска показали новую группу российских пленных, взятых на Курщине

Евгений КизиловСреда, 21 августа 2024, 21:33
Сухопутные войска показали новую группу российских пленных, взятых на Курщине
Фото: 22 ОМБр

22-я отдельная механизированная бригада взяла в плен новую группу российских вояк в Курской области России. Среди них есть и кадыровцы.

Источник: Сухопутные войска Украины в соцсетях

Детали: По словам военных, прошел еще один день их активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине.

Реклама:

Бойцы опубликовали фотографию, на которой можно увидеть более 15 пленных россиян, разложенных по дороге.

 
Фото: 22 ОМБр

Дословно: "Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой".

 
Шевроны пленных российских солдат
Фото: 22 ОМБр

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 августа бойцы 22 ОМБр показывали, как они берут в плен российских военных в Курской области РФ.
  • До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Курская область Вооруженные силыпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
В Ростовской области четвертые сутки горит нефтебаза: появились спутниковые снимки
В Ростовском суде РФ прокуратура запросила до 24 лет колонии для пленных из "Азова"
Deep State: Российские военные захватили три села в Донецкой области
Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: