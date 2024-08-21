Сухопутные войска показали новую группу российских пленных, взятых на Курщине
Среда, 21 августа 2024, 21:33
22-я отдельная механизированная бригада взяла в плен новую группу российских вояк в Курской области России. Среди них есть и кадыровцы.
Источник: Сухопутные войска Украины в соцсетях
Детали: По словам военных, прошел еще один день их активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине.
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Бойцы опубликовали фотографию, на которой можно увидеть более 15 пленных россиян, разложенных по дороге.
Дословно: "Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 17 августа бойцы 22 ОМБр показывали, как они берут в плен российских военных в Курской области РФ.
- До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.