Сухопутные войска показали новую группу российских пленных, взятых на Курщине

22-я отдельная механизированная бригада взяла в плен новую группу российских вояк в Курской области России. Среди них есть и кадыровцы.

Источник: Сухопутные войска Украины в соцсетях

Детали: По словам военных, прошел еще один день их активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине.

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Бойцы опубликовали фотографию, на которой можно увидеть более 15 пленных россиян, разложенных по дороге.

Фото: 22 ОМБр

Дословно: "Есть хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой".

Шевроны пленных российских солдат Фото: 22 ОМБр

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