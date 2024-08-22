ВМС знищили склад боєприпасів на Кінбурнській косі

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ у Telegram

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі. pic.twitter.com/oVidRM4IBk Реклама: August 22, 2024

Деталі: На відео, яке оприлюднили військові, видно потужний вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

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