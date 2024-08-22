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ВМС знищили склад боєприпасів на Кінбурнській косі

Олена ІвашківЧетвер, 22 серпня 2024, 05:54
ВМС знищили склад боєприпасів на Кінбурнській косі
Скриншот відео ВМС ЗСУ

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ у Telegram

Деталі: На відео, яке оприлюднили військові, видно потужний вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

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  • Спецпризначенці Головного управління розвідки України 9 серпня здійснили рейд на окуповану росіянами Кінбурнську косу в Миколаївській області. Там вони знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько трьох десятків загарбників.

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