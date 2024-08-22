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ВМС уничтожили склад боеприпасов на Кинбурнской косе

Алена ИвашкивЧетверг, 22 августа 2024, 05:54
ВМС уничтожили склад боеприпасов на Кинбурнской косе
Скриншот видео ВМС ЗСУ

Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: На видео, которое обнародовали военные, видно мощный взрыв и масштабный пожар, который охватил помещение склада.

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