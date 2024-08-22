ВМС уничтожили склад боеприпасов на Кинбурнской косе
Четверг, 22 августа 2024, 05:54
Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.
Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram
Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі. pic.twitter.com/oVidRM4IBkРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Детали: На видео, которое обнародовали военные, видно мощный взрыв и масштабный пожар, который охватил помещение склада.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Спецназовцы Главного управления разведки Украины 9 августа совершили рейд на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу в Николаевской области. Там они уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировали около трех десятков захватчиков.