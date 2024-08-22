ВМС уничтожили склад боеприпасов на Кинбурнской косе

Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі. pic.twitter.com/oVidRM4IBk Реклама: August 22, 2024

Детали: На видео, которое обнародовали военные, видно мощный взрыв и масштабный пожар, который охватил помещение склада.

Напомним:

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