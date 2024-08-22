Загрози для тернополян немає: рівень хлору і соляної кислоти в повітрі знизився
Четвер, 22 серпня 2024, 09:59
У різних районах Тернополя у четвер заміряли якість повітря – загрози для городян немає рівень хлору і соляної кислоти – безпечний.
Джерело: Тернопільська обласна військова адміністрація в Telegram
Дослівно: "Зранку 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили заміри якості повітря в різних районах Тернополя.
Реклама:
Станом на 8:00 показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі є нижчими за норму.
Загрози для життя та здоров'я тернополян немає".
Передісторія:
- Під час нічної атаки 20 серпня російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа. Окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.
- Через пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів, на Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів.
- 21 серпня в місті ще фіксували підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.