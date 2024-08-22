Загрози для тернополян немає: рівень хлору і соляної кислоти в повітрі знизився

У різних районах Тернополя у четвер заміряли якість повітря – загрози для городян немає рівень хлору і соляної кислоти – безпечний.

Джерело: Тернопільська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Зранку 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили заміри якості повітря в різних районах Тернополя.

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Станом на 8:00 показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі є нижчими за норму.



Загрози для життя та здоров'я тернополян немає".

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