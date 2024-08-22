Угрозы для тернополян нет: уровень хлора и соляной кислоты в воздухе снизился
Четверг, 22 августа 2024, 09:59
В разных районах Тернополя в четверг замеряли качество воздуха - угрозы для горожан нет уровень хлора и соляной кислоты - безопасный.
Источник: Тернопольская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Утром 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины проводили замеры качества воздуха в разных районах Тернополя.
Реклама:
По состоянию на 8:00 показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы.
Угрозы для жизни и здоровья тернополян нет".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Во время ночной атаки 20 августа российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар. Оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.
- Из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов, на Тернопольщине обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.
- 21 августа в городе еще фиксировали повышенное содержание хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе.