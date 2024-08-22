Угрозы для тернополян нет: уровень хлора и соляной кислоты в воздухе снизился

В разных районах Тернополя в четверг замеряли качество воздуха - угрозы для горожан нет уровень хлора и соляной кислоты - безопасный.

Источник: Тернопольская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Утром 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины проводили замеры качества воздуха в разных районах Тернополя.

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По состоянию на 8:00 показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы.

Угрозы для жизни и здоровья тернополян нет".

Предыстория: