Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін зібрав нараду щодо прикордоння з Україною: в нього просять грошей на самооборону

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 15:01
Путін зібрав нараду щодо прикордоння з Україною: в нього просять грошей на самооборону
фото пресслужби Кремля

Російський правитель Володимир Путін у четвер 22 серпня проводить нову нараду з урядом і силовим блоком щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах РФ.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував, що з восьми прикордонних районів регіону виїхали 133 190 осіб, залишилося 19 376 осіб.

Реклама:

Також зазначено, що Путін "підтримав" ініціативу Смирнова про автоматичну виплату в 15 тисяч рублів жителям Курської області, які виїхали з регіону після прориву ЗСУ.

На нинішній нараді губернатор Бєлгородської області, як і глава Брянської, попросив у Путіна фінансування полків самооборони.

Що передувало: За даними "РИА Новости", раніше глава Кремля обговорював обстановку в Курській області на нарадах 7 і 12 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область війнаПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Курська область
Винницький: За потреби Україна забезпечить освіту дітям у Курській області
"Вірю/не вірю" від Сирського, "Саваслєйка" під прицілом, Тьоткіно в куті – головне про війну за тиждень
В уряді Угорщини хочуть від України "припинення вогню" на Курщині
Останні новини
19:42
Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже 1,3 мільярда доларів
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
Усі новини...
Реклама:
Реклама: