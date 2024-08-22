Путін зібрав нараду щодо прикордоння з Україною: в нього просять грошей на самооборону

Російський правитель Володимир Путін у четвер 22 серпня проводить нову нараду з урядом і силовим блоком щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах РФ.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував, що з восьми прикордонних районів регіону виїхали 133 190 осіб, залишилося 19 376 осіб.

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Також зазначено, що Путін "підтримав" ініціативу Смирнова про автоматичну виплату в 15 тисяч рублів жителям Курської області, які виїхали з регіону після прориву ЗСУ.

На нинішній нараді губернатор Бєлгородської області, як і глава Брянської, попросив у Путіна фінансування полків самооборони.

Що передувало: За даними "РИА Новости", раніше глава Кремля обговорював обстановку в Курській області на нарадах 7 і 12 серпня.

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Передісторія:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

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