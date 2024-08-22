Путин собрал совещание по приграничью с Украиной: у него просят денег на самооборону
Российский правитель Владимир Путин в четверг 22 августа проводит новое совещание с правительством и силовым блоком по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ.
Источник: российские СМИ
Детали: Сообщается, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался, что из восьми приграничных районов региона выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек.
Также указано, что Путин "поддержал" инициативу Смирнова об автоматической выплате в 15 тысяч рублей жителям Курской области, выехавшим из региона после прорыва ВСУ.
На нынешнем совещании гбернатор Белгородской области, как и глава Брянской, попросил у Путина финансирование полков самообороны.
Что предшествовало: По данным "РИА Новости", ранее глава Кремля обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях 7 и 12 августа.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
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