Путин собрал совещание по приграничью с Украиной: у него просят денег на самооборону

Российский правитель Владимир Путин в четверг 22 августа проводит новое совещание с правительством и силовым блоком по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ.

Источник: российские СМИ

Детали: Сообщается, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался, что из восьми приграничных районов региона выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек.

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Также указано, что Путин "поддержал" инициативу Смирнова об автоматической выплате в 15 тысяч рублей жителям Курской области, выехавшим из региона после прорыва ВСУ.

На нынешнем совещании гбернатор Белгородской области, как и глава Брянской, попросил у Путина финансирование полков самообороны.

Что предшествовало: По данным "РИА Новости", ранее глава Кремля обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях 7 и 12 августа.

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Предыстория:

Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.

10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.

12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.

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