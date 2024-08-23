З'явилися супутникові знімки аеродрому "Маринівка" у Росії, який атакували безпілотники
З'явилися супутникові знімки аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ, який в ніч на 22 серпня атакували безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Джерело: американський OSINT-дослідник MT Anderson у Twitter із посиланням на дані супутників
Деталі: Дослідник відзначив значні руйнування навколо ангарів і північніше від них.
На фото також видно знищені ангари, але не зрозуміло, наскільки пошкоджені самі літаки.
Доповнено: В мережі з'явилися фотографії з аеродрому "Маринівка", на яких видно, що в ангарах були літаки і вони зазнали пошкоджень через детонацію складів з КАБами та пожежу на складах з паливом.
MT Anderson вважає, що в ангарах, як мінімум 1 Су-34 знищено та один пошкоджено. Також пошкоджені інші ангари, де могли стояти борти.
Нагадаємо:
- У ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів нібито був аеродром "Маринівка" в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.