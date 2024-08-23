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Появились спутниковые снимки аэродрома "Мариновка" в РФ, который атаковали беспилотники 

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 00:53
Появились спутниковые снимки аэродрома Мариновка в РФ, который атаковали беспилотники 
фото: MT Anderson

Появились спутниковые снимки аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области РФ, который в ночь на 22 августа атаковали беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ

Источник: американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников

 

Детали: Исследователь отметил значительные разрушения вокруг ангаров и севернее от них. 

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На фото также видно уничтоженные ангары, но непонятно, насколько повреждены сами самолеты.

 

Дополнено: В сети появились фотографии с аэродрома "Мариновка", на которых видно, что в ангарах были самолеты и они получили повреждения из-за детонации складов с КАБами и пожара на складах с топливом. 

 

MT Anderson считает, что в ангарах, как минимум 1 Су-34 уничтожен и один поврежден. Также повреждены другие ангары, где могли стоять борта.

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Напомним: 

  • В ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов якобы был аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

Росcия
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