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AP: США оголосять новий пакет військової допомоги на  $125 млн

Олена ІвашківП'ятниця, 23 серпня 2024, 02:45
AP: США оголосять новий пакет військової допомоги на  $125 млн
фото ілюстраційне: Пентагон

Адміністрація президента США Джо Байдена направить до України нову військову допомогу на суму близько $125 мільйонів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Американські офіційні особи заявили, що останній пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin і ряд інших протитанкових ракет, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

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Як пише AP, допомога виділена незважаючи на те, що Вашингтон намагається краще зрозуміти дії Києва в Росії.

Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня незалежності України.

Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше.

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