AP: США объявят новый пакет военной помощи на $125 млн

Администрация президента США Джо Байдена направит в Украину новую военную помощь на сумму около $125 миллионов.

Источник: Associated Press

Детали: Американские официальные лица заявили, что последний пакет помощи включает ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

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Как пишет AP, помощь выделена несмотря на то, что Вашингтон пытается лучше понять действия Киева в России.

Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку эта помощь не была объявлена публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, накануне Дня независимости Украины.

Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

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