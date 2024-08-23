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Українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту – WSJ

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 08:29
Українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту – WSJ
Пожежа на російській нафтобазі. Скриншот з відео МНС РФ

Україна посилила атаки дронами по російських військових об’єктах, доки партнери все ще не дозволяють бити своєю далекобійною зброєю углиб Росії, і це може змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту, пише The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Деталі: За словами старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні, який вивчає військово-повітряні сили і технології, Джастіна Бронка, хоча удари безпілотників завдають болю Росії, збитки поки що не є стратегічно значущими.

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"Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для (військово-повітряних) сил", – сказав він.

Повідомляється, що, атакуючи авіабази в глибині Росії, Україна може змусити Москву передислокувати системи протиповітряної оборони подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти поблизу лінії фронту більш вразливими до українських ударів.

Бронк вважає, що удари безпілотників можуть також спонукати Росію передислокувати частину своїх винищувачів і штурмовиків на бази, значно віддалені від України. За його словами, це вже зменшило кількість випусків планерних бомб, оскільки російські літаки змушені літати далі на бази і з баз на фронт.

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Видання нагадує, що Україна і раніше збивала російські літаки, що перевозили планерні бомби, але для цього доводилося ризикувати дефіцитними системами протиповітряної оборони, переміщуючи їх ближче до лінії фронту.

Збільшення кількості та дальності атак українських безпілотників стає дедалі більшою проблемою для Росії, вважає старший науковий співробітник з питань військової авіації та космосу Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі.

За його словами, хоча українські безпілотники не можуть замінити ракети дальнього радіусу дії, на використання яких Київ хоче отримати дозвіл, вони змушують Росію замислитися над тим, де вона розміщує свої літаки і засоби протиповітряної оборони.

"Ефективність безпілотника не лише в тому, що він вражає ціль – він має ефект, навіть якщо його збивають", – переконаний Баррі.

Передісторія: 

  • У ніч на 22 серпня Служба безпеки України спільно із Силами спецоперацій ЗСУ уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ.
  • Розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару дронами по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.
  • 16 серпня Головне управління розвідки МОУ здійснило спецоперацію в Нижегородській області РФ – дрони-камікадзе атакували військовий аеродром "Саваслейка". За даними співрозмовника УП у воєнній розвідці, внаслідок атаки знищено літак МІГ-31 (модифікації К або И), два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

безпілотникиРосіявійна
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