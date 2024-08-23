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Украинские дроновые атаки могут заставить Россию забрать самолеты и ПВО подальше от фронта – WSJ

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 08:29
Украинские дроновые атаки могут заставить Россию забрать самолеты и ПВО подальше от фронта – WSJ
Пожар на российской нефтебазе. Скриншот из видео МЧС РФ

Украина усилила атаки дронами по российским военным объектам, пока партнеры все еще не разрешают бить своим дальнобойным оружием вглубь России, и это может заставить Россию забрать самолеты и ПВО подальше от фронта, пишет The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Детали: По словам старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, который изучает военно-воздушные силы и технологии, Джастина Бронка, хотя удары беспилотников причиняют боль России, ущерб пока не является стратегически значимым.

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"Однако нынешний уровень ущерба, нанесенного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для (военно-воздушных) сил", – сказал он.

Сообщается, что, атакуя авиабазы в глубине России, Украина может заставить Москву передислоцировать системы противовоздушной обороны подальше от прифронтовых районов, что сделает объекты вблизи линии фронта более уязвимыми к украинским ударам.

Бронк считает, что удары беспилотников могут также побудить Россию передислоцировать часть своих истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины. По его словам, это уже уменьшило количество выпусков планерных бомб, поскольку российские самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

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Издание напоминает, что Украина и раньше сбивала российские самолеты, перевозившие планерные бомбы, но для этого приходилось рисковать дефицитными системами противовоздушной обороны, перемещая их ближе к линии фронта.

Увеличение количества и дальности атак украинских беспилотников становится все большей проблемой для России, считает старший научный сотрудник по вопросам военной авиации и космоса Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри.

По его словам, хотя украинские беспилотники не могут заменить ракеты дальнего радиуса действия, на использование которых Киев хочет получить разрешение, они заставляют Россию задуматься над тем, где она размещает свои самолеты и средства противовоздушной обороны.

"Эффективность беспилотника не только в том, что он поражает цель – он имеет эффект, даже если его сбивают", – убежден Барри.

Предыстория: 

 

беспилотникиРосcиявойна
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