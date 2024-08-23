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З-під завалів сільради у Козачій Лопані вилучили тіло загиблої жінки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 14:11
З-під завалів сільради у Козачій Лопані вилучили тіло загиблої жінки
пошуково-рятувальні роботи в селі Козача Лопань. фото ДСНС

Під час пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані на Харківщині, яка триває третю добу, дістали тіло жінки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС Харківщини, пресслужба прокуратури Харківської області в коментарі УП

Пряма мова Синєгубова: "На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані загинула жінка 1981 року народження. 

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Рятувальники з-під завалів вилучили тіло".

Деталі: Наразі під завалами може перебувати ще одна особа, зазначає очільник ОВА. Рятувальна операція триває.

22 серпня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що під завалами виявили тіла двох жінок (на той момент їх не було вилучено).

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Як уточнили "Українській правді" в Харківській обласній прокуратурі, наразі в результаті пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані одну людину дістали живою, деблоковано одне тіло загиблої, ще одна людина перебуває під завалами, ймовірно вона загинула.

 

Передісторія:

  • Російські війська 21 серпня вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Окупанти завдали двох ударів по адмінбудівлі Козачолопанського старостинського округу між 12:30 та 13:00. У результаті стався частковий обвал будівлі, зокрема і підвального приміщення, де у цей час знаходились люди.
  • Згодом з-під завалів врятували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження.

Харківська областьвійна
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