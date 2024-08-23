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Из-под завалов сельсовета в Казачьей Лопани изъяли тело погибшей женщины

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 14:11
Из-под завалов сельсовета в Казачьей Лопани изъяли тело погибшей женщины
поисково-спасательные работы в селе Казачья Лопань. фото ГСЧС

Во время поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани на Харьковщине, которая продолжается третьи сутки, достали тело женщины.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС Харьковщины, пресс-служба прокуратуры Харьковской области в комментарии УП

Прямая речь Синегубова: "К сожалению, в результате российских ударов по Казачьей Лопани погибла женщина 1981 года рождения.

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Спасатели из-под завалов изъяли тело".

Детали: Сейчас под завалами может находиться еще один человек, отмечает глава ОГА. Спасательная операция продолжается.

22 августа начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что под завалами обнаружили тела двух женщин (на тот момент они не были изъяты).

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Как уточнили "Украинской правде" в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время в результате поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани одного человека достали живым, деблокировано одно тело погибшей, еще один человек находится под завалами, вероятно это погибшая женщина.

 

Предыстория:

  • Российские войска 21 августа ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Оккупанты нанесли два удара по админзданию Казачьелопанского старостинского округа между 12:30 и 13:00. В результате произошел частичный обвал здания, в том числе и подвального помещения, где в это время находились люди.
  • Впоследствии из-под завалов спасли женщину 1968 года рождения, она получила легкие повреждения.

Харьковская областьвойна
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