Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА

Євген КізіловП'ятниця, 23 серпня 2024, 21:03
З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА
фото з місця події. джерело: Дергачівська міськрада

Рятувальники у п'ятницю витягли з-під завалів сільської ради Козачої Лопані на Харківщині ще одну загиблу жінку.

Джерело: начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у соцмережах

Деталі: Це уже друга загибла, яку знайшли на цьому об'єкті 23 серпня. Жінка 1963 року народження, жителька Козачої Лопані. Її тіло передадуть родині для поховання.

Реклама:

Задоренко розповів, що на третій день розбору завалів сільради росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.

Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби.

За словами начальника МВА, ️пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані завершено.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих".

Що передувало: Раніше у п'ятницю повідомлялося, що під час пошуково-рятувальної операції в Козачій Лопані, яка триває третю добу, дістали тіло жінки 1981 року народження. В ОВА тоді сказали, що під завалами може перебувати ще одна особа.

В результаті пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані одну людину дістали живою та деблоковано два тіла загиблих жінок.

Харківська областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Харківська область
Зеленський: Поступово витискаємо росіян з Харківщини
З-під завалів сільради у Козачій Лопані вилучили тіло загиблої жінки
Росіяни завдали удару по центру Куп'янська-Вузлового, є жертви
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: