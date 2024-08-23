З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА

Рятувальники у п'ятницю витягли з-під завалів сільської ради Козачої Лопані на Харківщині ще одну загиблу жінку.

Джерело: начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у соцмережах

Деталі: Це уже друга загибла, яку знайшли на цьому об'єкті 23 серпня. Жінка 1963 року народження, жителька Козачої Лопані. Її тіло передадуть родині для поховання.

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Задоренко розповів, що на третій день розбору завалів сільради росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.

Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби.

За словами начальника МВА, ️пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані завершено.

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Пряма мова: "Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих".

Що передувало: Раніше у п'ятницю повідомлялося, що під час пошуково-рятувальної операції в Козачій Лопані, яка триває третю добу, дістали тіло жінки 1981 року народження. В ОВА тоді сказали, що під завалами може перебувати ще одна особа.

В результаті пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані одну людину дістали живою та деблоковано два тіла загиблих жінок.