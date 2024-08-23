З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА
Рятувальники у п'ятницю витягли з-під завалів сільської ради Козачої Лопані на Харківщині ще одну загиблу жінку.
Джерело: начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у соцмережах
Деталі: Це уже друга загибла, яку знайшли на цьому об'єкті 23 серпня. Жінка 1963 року народження, жителька Козачої Лопані. Її тіло передадуть родині для поховання.
Задоренко розповів, що на третій день розбору завалів сільради росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.
Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби.
За словами начальника МВА, ️пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані завершено.
Пряма мова: "Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих".
Що передувало: Раніше у п'ятницю повідомлялося, що під час пошуково-рятувальної операції в Козачій Лопані, яка триває третю добу, дістали тіло жінки 1981 року народження. В ОВА тоді сказали, що під завалами може перебувати ще одна особа.
В результаті пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані одну людину дістали живою та деблоковано два тіла загиблих жінок.