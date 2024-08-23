Из-под завалов сельсовета в Казачьей Лопани извлекли еще одно тело – МВА
Спасатели в пятницу вытащили из-под завалов сельского совета Казачьей Лопани на Харьковщине еще одну погибшую женщину.
Источник: начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в соцсетях
Детали: Это уже вторая погибшая, которую нашли на этом объекте 23 августа. Женщина 1963 года рождения, жительница Казачьей Лопани. Ее тело передадут семье для захоронения.
Задоренко рассказал, что на третий день разбора завалов сельсовета россияне наносили удары из артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, которые работали на месте происшествия.
Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы.
По словам начальника МВА, ️поисково-спасательная операция в Казачьей Лопани завершена.
Прямая речь: "Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших".
Что предшествовало: Ранее в пятницу сообщалось, что во время поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани, которая продолжается третьи сутки, достали тело женщины 1981 года рождения. В ОГА тогда сказали, что под завалами может находиться еще один человек.
В результате поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани одного человека достали живым и деблокированы два тела погибших женщин.