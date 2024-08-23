Из-под завалов сельсовета в Казачьей Лопани извлекли еще одно тело – МВА

Спасатели в пятницу вытащили из-под завалов сельского совета Казачьей Лопани на Харьковщине еще одну погибшую женщину.

Источник: начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в соцсетях

Детали: Это уже вторая погибшая, которую нашли на этом объекте 23 августа. Женщина 1963 года рождения, жительница Казачьей Лопани. Ее тело передадут семье для захоронения.

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Задоренко рассказал, что на третий день разбора завалов сельсовета россияне наносили удары из артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, которые работали на месте происшествия.

Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы.

По словам начальника МВА, ️поисково-спасательная операция в Казачьей Лопани завершена.

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Прямая речь: "Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших".

Что предшествовало: Ранее в пятницу сообщалось, что во время поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани, которая продолжается третьи сутки, достали тело женщины 1981 года рождения. В ОГА тогда сказали, что под завалами может находиться еще один человек.

В результате поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани одного человека достали живым и деблокированы два тела погибших женщин.