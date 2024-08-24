Новий пакет допомоги США Україні: Пентагон оголосив деталі

Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні.

Джерело: пресреліз Пентагона

Дослівно: "Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

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Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".

Деталі: Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Зокрема, йдеться про:

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обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Дослівно: "У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня – через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля – Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії".

Що передувало: Президент США Джо Байден зателефонував українському візаві Володимиру Зеленському з нагоди Дня незалежності України, підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.