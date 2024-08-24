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Новый пакет помощи США Украине: Пентагон объявил детали

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 01:00
Новый пакет помощи США Украине: Пентагон объявил детали
Флаги США и Украины, Иллюстративное фото с сайта Владимира ЗЕЛЕНСКОГО

Министерство обороны США объявило детали нового пакета помощи США Украине.

Источник: пресс-релиз Пентагона

Дословно: "Накануне Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

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Это объявление является шестьдесят четвертым траншем помощи, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года".

Детали: Отмечается, что этот пакет стоимостью 125 миллионов долларов США включает средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

В частности, речь идет о:

ВИДЕО ДНЯ
  • оборудовании и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасах для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийских боеприпасах калибра 155-мм и 105-мм;
  • ракетах с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
  • противотанковых системах Javelin и AT-4;
  • многофункциональных колесных транспортных средствах высокой мобильности (HMMWV);
  • боеприпасах к стрелковому оружию;
  • медицинском оборудовании;
  • подрывном оборудовании и боеприпасах;
  • запчастях, вспомогательном оборудовании, услугах, обучении, транспорте.

Дословно: "В то время, как Украина готовится праздновать свой День независимости 24 августа – спустя более двух с половиной лет после начала полномасштабного вторжения Кремля – Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке отважных защитников Украины, которые продолжают бороться против российской агрессии".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден позвонил украинскому визави Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, подтвердил выделение нового пакета военной помощи и выразил непоколебимую поддержку народу Украины.

СШАпомощь Украинеоружие
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