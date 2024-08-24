РосЗМІ: Рейтинг Путіна впав на тлі наступу ЗСУ в Курській області

Рейтинг схвалення і довіри до лідера Росії Володимира Путіна обвалився на тлі Курської операції ЗСУ, про це свідчать результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Джерело: російське видання "Meduza", яке посилається на видання "Агентство"

Деталі: Видання пише, що на сайті ВЦВГД зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

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Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% — до 78,2%. Зазначається, що настільки різкого падіння показників не було з початку війни РФ проти України.

Також російські видання зазначають, що судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому 2022 року.

Рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.

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Водночас рейтинг довіри Путіну за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина. Крім того, соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.

Нагадаємо:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

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