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РосСМИ: Рейтинг Путина упал на фоне наступления ВСУ в Курской области

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 10:53
РосСМИ: Рейтинг Путина упал на фоне наступления ВСУ в Курской области
Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Рейтинг одобрения и доверия к лидеру России Владимиру Путину обвалился на фоне Курской операции ВСУ, об этом свидетельствуют результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: российское издание "Meduza", которое ссылается на издание "Агентство"

Детали: Издание пишет, что на сайте ВЦИОМ указано, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

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Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%. Отмечается, что столь резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

Также российские издания отмечают, что судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.

Рейтинг одобрения работы Путина за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

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В то же время рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина. Кроме того, социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Напомним:

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ПутинРосcияопросКурская область
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