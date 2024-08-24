Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
Суббота, 24 августа 2024, 11:18
В субботу 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.
Источник: карточка законопроекта на сайте Рады
Детали: Также закон опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".
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Отмечается, что целью закона является запрет деятельности в Украине русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, запрещает пропаганду идеологии "русского мира", в частности запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.
- Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.
- Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.
- 23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ (МП), тем самым сорвав пленарное заседание.
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