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Зеленський присвоїв Сирському звання генерала

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 13:06
Зеленський присвоїв Сирському звання генерала
Сирський. Ілюстративне фото: ВМС ЗС України

Президент Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському. 

Джерело: указ президента України

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу - Головнокомандувачу Збройних Сил України".

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Деталі: Відповідний указ указ №580 датований 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

Нагадаємо: 

  • 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, який відвідав Сумщину, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт Курської області РФ.
  • Станом на 20 серпня Збройні сили України контролювалибільше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

СирськийЗеленський
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