Зеленський присвоїв Сирському звання генерала
Субота, 24 серпня 2024, 13:06
Президент Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському.
Джерело: указ президента України
Дослівно: "Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу - Головнокомандувачу Збройних Сил України".
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Деталі: Відповідний указ указ №580 датований 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.
Нагадаємо:
- 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, який відвідав Сумщину, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт Курської області РФ.
- Станом на 20 серпня Збройні сили України контролювалибільше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.