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Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 13:06
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Сырский. Иллюстративное фото: ВМС ВС Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому.

Источник: указ президента Украины

Дословно: "Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

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Детали: Соответствующий указ указ №580 датирован 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Напомним:

  • 22 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ.
  • По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

СырскийЗеленский
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