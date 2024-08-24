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Зеленський: Ракета "Паляниця" – це спосіб діяти, поки партнери гальмують

Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 17:06
Зеленський: Ракета Паляниця – це спосіб діяти, поки партнери гальмують
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета "Паляниця", про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери "гальмують" із прийняттям рішень.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 24 серпня

Пряма мова: "Наші нові збройні рішення, зокрема і ракета "Паляниця" – це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями.

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Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги".

Деталі: Президент наголосив, що Україна постійно нарощує можливості свого оборонно-промислового комплексу.

"Сьогодні я вже говорив про те, що відбулося перше застосування нашої нової далекобійної зброї. Ми готуємо ще певні потужні рішення, потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях", – додав він.

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Що передувало: Зеленський також закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.

Раніше він повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

Зеленськийзброя
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