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Зеленский: Ракета "Паляниця" - это способ действовать, пока партнеры тормозят

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 17:06
Зеленский: Ракета Паляниця - это способ действовать, пока партнеры тормозят
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские новые оружейные решения, в частности ракета "Паляниця", о первом применении которой он сообщал ранее, является реальным способом для Украины действовать, пока партнеры "тормозят" с принятием решений.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 августа

Прямая речь: "Наши новые оружейные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это наш реальный способ действовать, пока некоторые из наших партнеров, к сожалению, тормозят с решениями.

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Решения наши и решения партнеров должны работать вместе и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина постоянно наращивает возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня я уже говорил о том, что произошло первое применение нашего нового дальнобойного оружия. Мы готовим еще определенные мощные решения, требуем не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах", - добавил он.

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Что предшествовало: Зеленский также призвал друзей Украины давить на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее он сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

Зеленскийоружие
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