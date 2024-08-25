У Краматорську під завалами знайшли тіло британського журналіста

Внаслідок удару російських військ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув громадянин Великої Британії, який був працівником іноземного медіа.

Джерело: начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, Донецька обласна прокуратура, Національна поліція у Facebook

Пряма мова Гончаренка: "Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого".

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Деталі: Перед цим Гончаренко написав, що відомо вже про 6 поранених внаслідок удару по Краматорську, один з них перебуває у важкому стані.

Згодом Донецька обласна прокуратура підтвердила, що з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.

У прокуратурі повідомили, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.

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Дослівно прокуратура: "24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження четверо журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла.

Крім того, травмувались 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях".

Оновлено: Пізніше в поліції повідомили, що загиблий 40-річний громадянин Великої Британії був працівником іноземного медіа.

Пораненим журналістам віком 38, 40, 41 та 46 років надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

Що передувало: Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок удару постраждало 4 журналістів агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебував журналіст із Великої Британії.

Агенція Reuters підтвердила, що один член її команди зник безвісти в Краматорську.

У неділю зранку стало відомо, що вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську.