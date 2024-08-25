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В Краматорске под завалами нашли тело британского журналиста

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 20:03
В Краматорске под завалами нашли тело британского журналиста
место удара в Краматорске, фото ГСЧС

В результате удара российских войск по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб гражданин Великобритании, который был работником иностранного медиа. 

Источник: начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, Донецкая областная прокуратура, Национальная полиция в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "Спасатели нашли под завалами тело погибшего".

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Детали: Перед этим Гончаренко написал, что известно уже о 6 раненых в результате удара по Краматорску, один из них находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии Донецкая областная прокуратура подтвердила, что из-под завалов разрушенного в Краматорске здания гостиницы деблокировано тело гражданина Великобритании, который погиб во время ракетной атаки со стороны РФ.

В прокуратуре сообщили, что ранения различной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.

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Дословно прокуратура: "24 августа 2024 года, в 22:35, российские войска ударили по городу, вероятно, ракетой "Искандер-М". Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного отеля получили телесные повреждения четверо журналистов иностранного медиа 38, 40, 41 и 46 лет. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела.

Кроме того, травмировались 32 и 34-летняя горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах".

Обновлено: Позже в полиции сообщили, что погибший 40-летний гражданин Великобритании был работником иностранного медиа.

Раненым журналистам в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Что предшествовало: Ранее председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщал, что в результате удара пострадали 4 журналистов агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, предположительно, под завалами находился журналист из Великобритании.

Агентство Reuters подтвердило, что один член его команды пропал без вести в Краматорске.

В воскресенье утром стало известно, что ночью российские оккупанты ударили по гостинице в Краматорске

Донецкая областьСМИ
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