Втеча Дмитрука: ДБР проводить обшуки в Одесі
Неділя, 25 серпня 2024, 19:57
В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.
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Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).