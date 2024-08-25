Втеча Дмитрука: ДБР проводить обшуки в Одесі

В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

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Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри".

Передісторія:

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