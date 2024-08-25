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Втеча Дмитрука: ДБР проводить обшуки в Одесі

Валентина РоманенкоНеділя, 25 серпня 2024, 19:57
Втеча Дмитрука: ДБР проводить обшуки в Одесі
фото ДБР

В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

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Вже відбулися  обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри".

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