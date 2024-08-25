Побег Дмитрука: ГБР проводит обыски в Одессе

В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу нардепа Артема Дмитрука.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

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Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях".

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