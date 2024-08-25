Побег Дмитрука: ГБР проводит обыски в Одессе
Воскресенье, 25 августа 2024, 19:57
В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу нардепа Артема Дмитрука.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.
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Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).