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У Reuters підтвердили загибель співробітника в Краматорську

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 23:17
У Reuters підтвердили загибель співробітника в Краматорську
розбір завалів у Краматорську, фото ДСНС

Британське агентство Reuters повідомило про загибель внаслідок удару РФ по Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса, який працював у складі новинної групи.

Джерело: ВВС з посиланням на заяву Reuters

Деталі: Агентство повідомило, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

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Агентство повідомило, що двоє інших членів команди були госпіталізовані внаслідок удару, один з них має серйозні травми.

Що передувало: Раніше українські правоохоронці повідомили, що внаслідок удару російських військ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув 40-річний громадянин Великої Британії, який був працівником іноземного медіа. Його ім'я не називалося. 

У прокуратурі повідомили, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок удару постраждало 4 журналістів агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. 

ЗМІДонецька областьракетний удар
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