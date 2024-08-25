У Reuters підтвердили загибель співробітника в Краматорську
Британське агентство Reuters повідомило про загибель внаслідок удару РФ по Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса, який працював у складі новинної групи.
Джерело: ВВС з посиланням на заяву Reuters
Деталі: Агентство повідомило, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.
Агентство повідомило, що двоє інших членів команди були госпіталізовані внаслідок удару, один з них має серйозні травми.
Що передувало: Раніше українські правоохоронці повідомили, що внаслідок удару російських військ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув 40-річний громадянин Великої Британії, який був працівником іноземного медіа. Його ім'я не називалося.
У прокуратурі повідомили, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.
Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок удару постраждало 4 журналістів агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.