В Reuters подтвердили гибель сотрудника в Краматорске

Британское агентство Reuters сообщило о гибели в результате удара РФ по Краматорску советника по вопросам безопасности Райана Эванса, работавшего в составе новостной группы.

Источник: BBC со ссылкой на заявление Reuters

Детали: Агентство сообщило, что гражданин Великобритании, советник по безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, находившихся в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

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Агентство сообщило, что двое других членов команды были госпитализированы в результате удара, один из них имеет серьезные травмы.

Что предшествовало: Ранее украинские правоохранители сообщили, что в результате удара российских войск по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб 40-летний гражданин Великобритании, который был работником иностранного медиа. Его имя не называлось.

В прокуратуре сообщили, что ранения различной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.

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Ранее председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщал, что в результате удара пострадали 4 журналистов агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.