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ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Нестандартних ситуацій немає

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 09:54
ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: Нестандартних ситуацій немає
фото ДПСУ

Ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону в понеділок

Пряма мова: "Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили  оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося.

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За тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ.

Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу".

Деталі: Також офіцер наголосив, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.

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Що передувало: Ввечері 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.

БілорусьПрикордонна службавійна
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