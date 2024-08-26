ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нестандартных ситуаций нет

Ситуация у границы с Беларусью по состоянию на 26 августа остается неизменной и контролируемой, переброска военных сил и техники не зафиксирована.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона в понедельник

Прямая речь: "В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины различных составляющих, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось.

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За тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы мы были готовы на том или ином направлении, если какие-то действия начнутся с территории РБ.

Но могу отметить, что в непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава".

Детали: Также офицер отметил, что по состоянию на 26 августа Россия на территории Беларуси не имеет достаточной группировки, которые бы она могла задействовать для нового вторжения в Украину с этого направления.

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Что предшествовало: Вечером 25 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что группировка белорусских войск на границе с Украиной составляет около 1100 человек и не несет угрозы.