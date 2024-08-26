Из-за атаки РФ на Украину погибли 7 человек и 47 пострадали, из них 4 ребенка
Понедельник, 26 августа 2024, 21:36
В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа погибли семь человек, еще 47 ранены, среди них - четверо детей.
Дословно ГСЧС: "Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке".
Реклама:
Детали: Отмечается, что в результате российской атаки погибли 7 человек и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р. Двух человек удалось спасти. Также спасатели ликвидировали 22 пожара.
Что предшествовало:
- В понедельник 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.
- Ранее сообщалось, что в результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области - 7 раненых, среди которых 2 детей; в целом известно, что оккупанты убили 5 гражданских: по одному человеку в Луцке, в Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.