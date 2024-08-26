Из-за атаки РФ на Украину погибли 7 человек и 47 пострадали, из них 4 ребенка

В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа погибли семь человек, еще 47 ранены, среди них - четверо детей.

Источник: МВД, ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке".

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фото: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в результате российской атаки погибли 7 человек и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р. Двух человек удалось спасти. Также спасатели ликвидировали 22 пожара.

ФОТО: ГСЧС

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