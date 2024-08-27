Курщина входить в план перемоги України – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України і пов'язана із другим Самітом миру. Про неї, за його словами, знало вузьке коло людей.
Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами 27 серпня
Пряма мова: "Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію, тому в операції є успіх.
Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція принесла кілька речей. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах РФ. Те, щор ми отримували від нашої розвідки і розвідок партнерів...
Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила чималу кількість військ… розбила серйозне угрупування".
Деталі: За словами Зеленського, Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України і пов'язана із другим Самітом миру, який хоче провести Україна, за участі представників РФ.
Президент заявив, що після початку Курської операції, окупанти посунулись із Харківської і Запорізького напрямку. Водночас росіяни концентруються і не забирають війська з Донеччини.
Зеленський додав, що вважає операцію на Курщині успішною.
Пряма мова: "Курщина входить в наш план перемоги України... Є деякі речі, про які я не можу говорити... Один із напрямків плану, частина із якого уже виконані, це Курщина. Другий напрямок – стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий напрямок - економічний".
За словами Зеленського, у вересні він його представить президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу (вибори у США заплановані на листопад).
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