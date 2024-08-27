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Курщина входит в план победы Украины – Зеленский

Алена МазуренкоВторник, 27 августа 2024, 15:01
Курщина входит в план победы Украины – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины и связана со вторым Саммитом мира. О ней, по его словам, знал узкий круг людей.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами 27 августа

Прямая речь: "Очень узкий круг людей знал об этой операции, поэтому в операции есть успех.

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Безусловно есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция принесла несколько вещей. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах РФ. То, что мы получали от нашей разведки и разведок партнеров

Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Мало того, разбила немалое количество войск... разбила серьезную группировку".

Детали: По словам Зеленского, Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины и связана со вторым Саммитом мира, который хочет провести Украина, с участием представителей РФ.

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Президент заявил, что после начала Курской операции, оккупанты подвинулись с Харьковского и Запорожского направления. В то же время россияне концентрируются и не забирают войска из Донецкой области.

Зеленский добавил, что считает операцию на Курщине успешной.

Прямая речь: "Курщина входит в наш план победы Украины... Есть некоторые вещи, о которых я не могу говорить... Одно из направлений плана, часть из которого уже выполнены, это Курщина. Второе направление - стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление - мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое направление - экономическое".

По словам Зеленского, в сентябре он его представит президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу (выборы в США запланированы на ноябрь).

Напомним:

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Курская область Зеленскийвойна
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