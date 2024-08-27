Удар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв після російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилась до трьох осіб.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії".

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Деталі: За його словами, у місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

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