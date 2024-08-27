Удар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох
Вівторок, 27 серпня 2024, 19:14
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв після російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилась до трьох осіб.
Джерело: Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії".
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Деталі: За його словами, у місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі росіяни поцілили балістикою по готелю, є загиблі та потерпілі.
- На ранок 27 серпня було відомо про двох загиблих, п’ятеро поранених та ще двох, які вважаються зниклими безвісти.