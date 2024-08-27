Удар россиян по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до трех
Вторник, 27 августа 2024, 19:14
Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв после российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области увеличилось до трех человек.
Источник: Лысак в Telegram
Прямая речь: "Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии".
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Детали: По его словам, в городе изуродованы 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек, около двух десятков авто.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.
- На утро 27 августа было известно о двух погибших, пятеро раненых и еще двое, которые считаются пропавшими без вести.