Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Міндовкілля розставили крапки над "і" щодо забрудення води у Сеймі та Десні

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 13:18
У Міндовкілля розставили крапки над і щодо забрудення води у Сеймі та Десні
річка Сейм. ілюстративне фото Вікіпедії

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України запевняють, що ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає.

Джерело: заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у ефірі телеканалу ТРК "Київ", цитує пресслужба міністерства

Пряма мова: "Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено.  Це забруднення органічними речовинами".

Реклама:

Деталі: Краснолуцький запевнив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, було відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування 29 серпня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчого влади та місцевого самоврядування.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", – додав Краснолуцький.

Що передувало: 28 серпня в ефірі національного марафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що загрози питному водопостачанню населення немає, оскільки питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

Передісторія:

  • Раніше українські ЗМІ, з посиланням на Держагентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомляли, що російські військові з 14 серпня почали масштабне забруднення води у річці Сейм (є лівою притокою річки Десна). 
  • Водночас Державна екологічна інспекція провела перевірку води у річці Десна в межах Київської області і не виявила суттєвих відхилень.
  • Столична влада запевнила, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна.

вода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
вода
На тлі чуток про "брудну воду" Київводоканал заспокоює мешканців столиці
У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергового потопельника - ДПСУ
Спекотний градус: вода у Дніпрі в Києві прогрілась до рекордного показника
Останні новини
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають понад людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: