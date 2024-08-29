У Міндовкілля розставили крапки над "і" щодо забрудення води у Сеймі та Десні

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України запевняють, що ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає.

Джерело: заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у ефірі телеканалу ТРК "Київ", цитує пресслужба міністерства

Пряма мова: "Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами".

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Деталі: Краснолуцький запевнив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, було відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування 29 серпня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчого влади та місцевого самоврядування.

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"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", – додав Краснолуцький.

Що передувало: 28 серпня в ефірі національного марафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що загрози питному водопостачанню населення немає, оскільки питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

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