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В министерстве расставили точки над "і" относительно загрязнения воды в Сейме и Десне

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 13:18
В министерстве расставили точки над і относительно загрязнения воды в Сейме и Десне
река Сейм. иллюстративное фото Википедии

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уверяют, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет.

Источник: замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев", цитирует пресс-служба министерства

Прямая речь: "Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено.  Это загрязнение органическими веществами".

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Детали: Краснолуцкий заверил, что все службы Минприроды проводят постоянный мониторинг качества воды, было отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.

По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Заместитель министра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования 29 августа состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут даны распоряжения как действовать каждому органу исполнительной власти и местного самоуправления.

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"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней", - добавил Краснолуцкий.

Что предшествовало: 28 августа в эфире национального марафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет, поскольку питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.  

Предыстория:

  • Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм (является левым притоком реки Десна).
  • В то же время Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.
  • Столичные власти заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.

вода
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