В министерстве расставили точки над "і" относительно загрязнения воды в Сейме и Десне
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уверяют, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет.
Источник: замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев", цитирует пресс-служба министерства
Прямая речь: "Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами".
Детали: Краснолуцкий заверил, что все службы Минприроды проводят постоянный мониторинг качества воды, было отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.
По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.
Заместитель министра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования 29 августа состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут даны распоряжения как действовать каждому органу исполнительной власти и местного самоуправления.
"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней", - добавил Краснолуцкий.
Что предшествовало: 28 августа в эфире национального марафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет, поскольку питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.
Предыстория:
- Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм (является левым притоком реки Десна).
- В то же время Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.
- Столичные власти заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.